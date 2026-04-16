Набиуллина назвала проблемой большое количество субсидий

Глава ЦБ Набиуллина рассказала о проблеме рынка капитала из-за массовых субсидий

Значительный объем субсидий не позволяет развивать в России рынок капитала, из-за этого компании не спешат выходить на биржу. О такой проблеме на Биржевом форуме Мосбиржи рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Почему компании не выходят на рынок капитала? Потому что слишком много льготных субсидируемых кредитов», — констатировала она, добавив, что есть договоренность о сокращении объемов субсидирования.

По ее словам, власти находятся в поиске баланса в вопросе субсидий, а также пытаются найти другие способы для мотивации бизнеса. Например, обсуждается идея рейтингования акций, когда третье лицо подтверждает некоторые данные, как происходит в случае облигаций и рейтинговых агентств.

Более года назад замглавы Минфина Алексей Моисеев отмечал, что крупные первичные размещения акций (IPO) на Мосбирже не проводятся из-за малой емкости фондового рынка. Речь шла о том, что иностранных инвесторов на площадке нет, а у отечественных слишком мало денег.

Тогда власти ожидали, что в 2025 году капитал из-за рубежа все же начнет поступать в Россию, надеясь на «жадность участников финансового рынка». Однако сохраняющаяся геополитическая напряженность и проблемы с экономикой не позволили этим надеждам реализоваться.