Набиуллина назвала проблемой большое количество субсидий

12:20, 16 апреля 2026

Глава ЦБ Набиуллина рассказала о проблеме рынка капитала из-за массовых субсидий
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Значительный объем субсидий не позволяет развивать в России рынок капитала, из-за этого компании не спешат выходить на биржу. О такой проблеме на Биржевом форуме Мосбиржи рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Почему компании не выходят на рынок капитала? Потому что слишком много льготных субсидируемых кредитов», — констатировала она, добавив, что есть договоренность о сокращении объемов субсидирования.

По ее словам, власти находятся в поиске баланса в вопросе субсидий, а также пытаются найти другие способы для мотивации бизнеса. Например, обсуждается идея рейтингования акций, когда третье лицо подтверждает некоторые данные, как происходит в случае облигаций и рейтинговых агентств.

Более года назад замглавы Минфина Алексей Моисеев отмечал, что крупные первичные размещения акций (IPO) на Мосбирже не проводятся из-за малой емкости фондового рынка. Речь шла о том, что иностранных инвесторов на площадке нет, а у отечественных слишком мало денег.

Тогда власти ожидали, что в 2025 году капитал из-за рубежа все же начнет поступать в Россию, надеясь на «жадность участников финансового рынка». Однако сохраняющаяся геополитическая напряженность и проблемы с экономикой не позволили этим надеждам реализоваться.

    Последние новости

    «Нет тела — нет дела». Российский пилот и военблогер Воевода записал предсмертное видео, но в его суицид не верят

    Стало известно о возможном продлении перемирия США и Ирана

    Пугачева передумала съезжать с элитной виллы на Кипре

    Российский боец UFC оценил жизнь на родине фразой «а что там делать»

    Обновление Windows сломало все версии ОС

    Экс-госсекретарь США назвал единственный способ решить конфликт с Ираном

    Висящая на окне проститутка в стрингах попала на видео в российском регионе

    Зеленского наградили за борьбу

    В России задумались о росте госдолга сверх плана

    Украина выпустила по российским объектам умные авиабомбы

    Все новости
