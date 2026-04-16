12:29, 16 апреля 2026

Москвичам назвали срок прекращения дождей

Синоптик Позднякова: Дожди в Москве продлятся до 22 апреля
Анна Аверьянова (Редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Дожди в Москве продлятся до среды, 22 апреля. Срок прекращения осадков в столице назвала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в беседе с Общественной Службой Новостей.

По прогнозам синоптика, до конца рабочей недели ситуация с погодой существенно не изменится. «Каждый день местами будет идти кратковременный небольшой дождь. В лучшем случае 17 апреля нас может порадовать солнце», — пояснила Позднякова.

Ночью температура воздуха будет держаться на отметках плюс 6-8 градусов, а днем — плюс 15-17 градусов. Эти показатели превышают климатическую норму на 3-4 градуса, рассказала метеоролог.

Меняться погода начнет в выходные, 18 и 19 апреля. На небе будет переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Одновременно с этим начнет холодать — в ночь на субботу столбики термометров покажут плюс 6-8 градусов, а днем поднимутся до плюс 13-15 градусов. В ночь на воскресенье температура воздуха упадет до плюс 1-6 градусов, а днем не превысит плюс 8-13 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что следующая неделя в Москве начнется со снега и гололеда.

