08:44, 16 апреля 2026

Москвичам пообещали дождь и тепло

Гидрометцентр: В Москве ожидается дождь и плюс 16 градусов Цельсия
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В столице в четверг, 16 апреля, ожидается дождь и тепло до плюс 16 градусов Цельсия. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра России.

Погода будет облачной с прояснениями. Дождь пройдет небольшой, местами умеренный.

Согласно прогнозам синоптиков, небольшой дождь будет идти в столице до воскресенья, 19 апреля.

В предстоящие выходные, 18 и 19 апреля, в столице ожидается пасмурная и дождливая погода, однако температура воздуха будет достаточно теплой.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что погода в столичном регионе развивается по худшему варианту. В конце следующей неделе в Москве начнет холодать. Столбики термометров опустятся до плюс 5-6 градусов в ночные часы, днем воздух не прогреется больше чем на 10-12 градусов тепла. В понедельник похолодает еще сильнее — до плюс 1-2 градусов ночью и плюс 8 градусов днем. Продлится такой период холодов вплоть до середины следующей недели.

    Последние новости

    Глава российской разведки рассказал о договоренностях Москвы и Вашингтона по Украине. Когда наступит мир и что ждет Европу?

    Сбежавший после взрыва на шахте «Листвяжная» экс-депутат скрылся от преследования

    Скидку на автоштрафы для россиян предложено продлить в одном случае

    Ливан оказался «не в курсе» своих контактов с Израилем

    Оценены шансы «Атлетико» выбить «Арсенал» в полуфинале Лиги чемпионов

    Китай передал Ирану просьбу от международного сообщества

    Стало известно о возможности создания НАТО критических проблем России

    Командование отправило двух российских штурмовиков на небывалое задание

    Последствия ночных ударов по Киеву описали

    Франция отменила арест следовавшего из России танкера

    Все новости
