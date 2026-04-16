Москвичам пообещали дождь и тепло

Гидрометцентр: В Москве ожидается дождь и плюс 16 градусов Цельсия

В столице в четверг, 16 апреля, ожидается дождь и тепло до плюс 16 градусов Цельсия. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра России.

Погода будет облачной с прояснениями. Дождь пройдет небольшой, местами умеренный.

Согласно прогнозам синоптиков, небольшой дождь будет идти в столице до воскресенья, 19 апреля.

В предстоящие выходные, 18 и 19 апреля, в столице ожидается пасмурная и дождливая погода, однако температура воздуха будет достаточно теплой.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что погода в столичном регионе развивается по худшему варианту. В конце следующей неделе в Москве начнет холодать. Столбики термометров опустятся до плюс 5-6 градусов в ночные часы, днем воздух не прогреется больше чем на 10-12 градусов тепла. В понедельник похолодает еще сильнее — до плюс 1-2 градусов ночью и плюс 8 градусов днем. Продлится такой период холодов вплоть до середины следующей недели.