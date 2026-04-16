Москвичам пообещали сильные дожди

Синоптик Ильин: Сильные дожди накроют Московский регион в третьей декаде апреля

На столичный регион обрушатся ливни. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозам метеоролога, сильные дожди накроют Москву и Подмосковье в середине третьей декады апреля. Правда, волна холодов, охватившая мегаполис, закончится раньше — на стыке второй и третьей декад. Дневная температура, несмотря на дожди, будет держаться выше 10 градусов тепла.

В субботу, 18 апреля, по словам Ильина, столбики термометров поднимутся до плюс 13-18 градусов. В воскресенье, 19-го числа, в ночные часы воздух прогреется до нуля-плюс пяти, а днем температура опустится до плюс 8-13 градусов. В ночь на понедельник и вторник, 20-21 апреля, местами по области могут наблюдаться легкие заморозки, предупреждает Ильин. Вдобавок со следующей недели в Москве начнет расти атмосферное давление.

Иным прогнозом поделилась главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. По ее сведениям, дождливая пора в Москве подойдет к концу 22 апреля. Вплоть до этого срока дожди будут идти в столице ежедневно. В лучшем случае солнце порадует москвичей в пятницу, 17 апреля.