18:49, 16 апреля 2026Экономика

Москвичам назвали самый дождливый день на неделе

Синоптик Шувалов: Дождливее всего в Москве будет 19 апреля
Виктория Клабукова

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Москва оказалась во власти дождливой погоды. Когда зарядят самые сильные дожди, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Самым дождливым днем на неделе, по прогнозам синоптика, выдастся воскресенье, 19 апреля. С интенсивными осадками в столицу придет и похолодание. Его первые признаки, по словам Шувалова, уже заметны на севере страны, в Мурманске, где только накануне шесть дней подряд фиксировали рекорды максимальной температуры. Следом волна холодов направится в Архангельск, после чего она спустится на юг.

В пятницу, 17-го числа, столбики термометров в Москве будут держаться на уровне плюс 13-15 градусов, дожди будут кратковременными. Осадки продолжатся в субботу, когда температура опустится до 10-13 градусов тепла. В воскресенье дожди будут уже не такими сильными, в то же время в мегаполисе похолодает до плюс 7-8 градусов. С прогнозом на следующую неделю метеоролог пока не торопится — по одним расчетам, ожидается мокрый снег, по другим — зона осадков сдвинется на восток, к Владимиру, Костроме и Нижнему Новгороду.

Снег в начале следующей недели обещает москвичам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. На фоне арктического вторжения температура понизится до околонулевых значений и образуется гололед.

