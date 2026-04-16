Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 16 апреля 2026

Мужчинам дали три совета для доведения партнерши до оргазма

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Ольга Василенко дала мужчинам три совета, которые помогут им довести партнершу до оргазма. Эту тему она подняла в своем Telegram-канале.

Во-первых, Василенко призвала мужчин уделять больше внимания клитору партнерши. Стимулировать его можно разными способами: с помощью пальцев, секс-игрушек или языка, отметила специалистка.

Во-вторых, мужчине в постели необходимо думать не только о себе, но и об удовольствии женщины, заверила сексолог. Так, он всегда должен интересоваться у партнерши, что ей нравится, а также подбирать позы, в которых ей легче испытать оргазм.

В-третьих, Василенко посоветовала мужчинам не спешить во время секса. Женщина должна почувствовать, что ей дают время, чтобы достигать оргазма так долго, как ей необходимо, пояснила специалистка.

Ранее сексолог Андрей Булах предупредил женщин о последствиях любви к секс-игрушкам. По его словам, в некоторых случаях партнер со временем может начать воспринимать вибратор как конкурента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Живите честно». Боевой летчик-военблогер покончил с собой на фоне подозрений в дискредитации Российской армии

    Аллергикам назвали способы облегчить период цветения

    В сети восхитились уволенной из-за возраста российской актрисой в купальнике

    Командир ВСУ каждый месяц забирал деньги у солдат

    В результате атаки ВСУ на Туапсе погибли два ребенка

    Российским врачам предложили по-новому начислять зарплаты

    Стало известно о бегстве наемников из бригады нацгвардии ВСУ

    На Западе высмеяли Зеленского после слов Ормузском проливе

    Мошенники стали использовать ЕГЭ для обмана россиян

    Названы самые популярные иномарки в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok