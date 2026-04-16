Мужчинам дали три совета для доведения партнерши до оргазма

Сексолог Ольга Василенко дала мужчинам три совета, которые помогут им довести партнершу до оргазма. Эту тему она подняла в своем Telegram-канале.

Во-первых, Василенко призвала мужчин уделять больше внимания клитору партнерши. Стимулировать его можно разными способами: с помощью пальцев, секс-игрушек или языка, отметила специалистка.

Во-вторых, мужчине в постели необходимо думать не только о себе, но и об удовольствии женщины, заверила сексолог. Так, он всегда должен интересоваться у партнерши, что ей нравится, а также подбирать позы, в которых ей легче испытать оргазм.

В-третьих, Василенко посоветовала мужчинам не спешить во время секса. Женщина должна почувствовать, что ей дают время, чтобы достигать оргазма так долго, как ей необходимо, пояснила специалистка.

Ранее сексолог Андрей Булах предупредил женщин о последствиях любви к секс-игрушкам. По его словам, в некоторых случаях партнер со временем может начать воспринимать вибратор как конкурента.