На севере Эстонии нашли обломки дрона

На севере Эстонии нашли обломки, предположительно, украинского БПЛА

На севере Эстонии было обнаружено несколько обломков, предположительно, украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщило издание Postimees.

«В последние дни в прибрежной зоне Ляэне-Вирумаа было найдено несколько фрагментов дронов, в том числе сегодня в Турбунеэме», — говорится в публикации.

В эстонской полиции уточнили, что обнаруженные обломки дрона не представляют опасности.

В конце марта 2026 года ВСУ семь дней подряд били дронами по Ленобласти. Так, был атакован крупнейший нефтеналивной порт Балтики Усть-Луга. Сообщалось о пострадавших. Предварительно, дроны долетели до региона через Прибалтику.