23:14, 16 апреля 2026

На севере Эстонии нашли обломки дрона

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

На севере Эстонии было обнаружено несколько обломков, предположительно, украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщило издание Postimees.

«В последние дни в прибрежной зоне Ляэне-Вирумаа было найдено несколько фрагментов дронов, в том числе сегодня в Турбунеэме», — говорится в публикации.

В эстонской полиции уточнили, что обнаруженные обломки дрона не представляют опасности.

В конце марта 2026 года ВСУ семь дней подряд били дронами по Ленобласти. Так, был атакован крупнейший нефтеналивной порт Балтики Усть-Луга. Сообщалось о пострадавших. Предварительно, дроны долетели до региона через Прибалтику.

