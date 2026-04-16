23:46, 16 апреля 2026

На Украине зафиксировали сотни нападений на ТЦК с начала СВО

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине с начала специальной военной операции (СВО) было зафиксировано 620 нападений на территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщил Киевский областной ТЦК на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В тройку лидеров по числу нападений вошли Харьковская область (69 случаев), Киев (53) и Днепропетровская область (45). Еще 24 инцидента произошло в Киевской области. При этом в Херсонской области зафиксировано всего одно нападение.

«Зафиксировано уже более 600 нападений на военных ТЦК, причем динамика инцидентов становится все более угрожающей», — говорится в публикации.

Уточняется, что данные приведены по состоянию на 12 апреля.

Ранее пленный боец ВСУ Артур Козарян рассказал, что сотрудники ТЦК принудительно мобилизуют рабочих, инвалидов и бездомных, а также тех, кто не может откупиться.

    Последние новости

    Захарова прокомментировала заявления Мадьяра об отношениях с Россией

    На Украине зафиксировали сотни нападений на ТЦК с начала СВО

    Раскрыт срок введения 20-го пакета санкций против России

    Украинцы включили сценарий ядерного удара по Красной площади в компьютерную игру

    Ивлеева назвала свои ягодицы выжатыми тряпками

    Редкого белого воробья сняли на видео в Петербурге

    Названо место захоронения праха Плисецкой и Щедрина

    На Украине забили тревогу из-за планов ВС России в Донецкой области

    На севере Эстонии нашли обломки дрона

    Мединский отметил бессознательную германизацию в одном российском регионе

    Все новости
