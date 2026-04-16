14:27, 16 апреля 2026Интернет и СМИ

На Западе высмеяли предложение Зеленского защитить США от Ирана

Боуз: Зеленский предложил США защиту от Ирана, но не может оборонять Украину
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил США защитить государство от угроз со стороны Ирана, однако не в состоянии гарантировать безопасность Украины. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Пока диктатор Зеленский говорит Ближнему Востоку и США, что может защитить их от Ирана, посмотрите на Киев. Россия ночью ударила по объектам производства дронов и складам оружия. Не самая лучшая реклама для "героя по найму", не так ли?» — написал он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина может вступить в Европейский союз (ЕС) через 100 лет, если Брюссель решит стать сильнее только через 100 лет. По его словам, Киеву выгоднее присоединиться к Евросоюзу, а не к Североатлантическому альянсу (НАТО). Глава Украины подчеркнул, что присоединение Украины к ЕС укрепит объединение с помощью количества личного состава Вооруженных сил Украины и технологий.

