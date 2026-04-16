Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:56, 16 апреля 2026Экономика

Набиуллина раскрыла острую проблему российской экономики

Юлия Мискевич
СюжетСнижение ставки по кредитам:
Эльвира Набиуллина. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика впервые в современной истории испытывает дефицит рабочей силы. Ее слова приводит ТАСС.

По словам главы Центробанка, сложившаяся ситуация — это новая реальность как для властей, так и для бизнеса. «И поэтому может казаться, что длительная жесткость ДКП [денежно-кредитной политики] — это какая-то аномалия, из ряда вон выходящая ситуация», — отметила Набиуллина, подчеркнув, что ранее периоды высоких ставок были связаны лишь с временным ухудшением внешних условий.

Сейчас же, по ее оценке, ухудшение внешних условий происходит почти на постоянной основе — и по импорту, и по экспорту. Уровень безработицы составляет два процента, а инфляция к началу 2025 года разогналась до 10 процентов. Именно эти факторы, а не высокие темпы роста, являются признаками перегрева экономики, резюмировала председатель Банка России.

Ранее глава Министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что процентные ставки по кредитам в России будут снижаться не так быстро, как это хотелось бы властям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова прокомментировала заявления Мадьяра об отношениях с Россией

    Израиль потребовал сохранить войска в Ливане после завершения конфликта

    Трамп назвал условие для возобновления ударов по Ирану

    Скидку на автоштрафы для россиян предложено продлить на время обжалования

    Глава Туапсинского округа рассказал о серьезных последствиях атаки украинских БПЛА

    Набиуллина раскрыла острую проблему российской экономики

    В Швеции заявили о проверке Россией НАТО на прочность

    Пенсионерки едва не оказались под обломками рухнувшей стены

    Мощное уничтожение пехоты и техники ВСУ сняли на видео

    Трамп одной фразой прокомментировал массированную атаку ВС России на Киев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok