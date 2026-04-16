12:23, 16 апреля 2026Экономика

Россиян призвали не рассчитывать на быстрое снижение ставок по кредитам

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алена Бжахова / ТАСС

Процентные ставки по кредитам в России будут снижаться не так быстро, как это хотелось бы властям. С призывом не ждать в обозримом будущем стремительного улучшения условий по займам выступил глава Министерства экономического развития (Минэка) Максим Решетников, его слова приводит ТАСС.

Банки в своей кредитной политике во многом руководствуются динамикой ключевой ставки. Несмотря на затяжное падение последней, она все еще остается на высоком уровне. На этом фоне как бизнесу, так и населению в обозримом будущем не стоит ожидать дешевых кредитов, констатировал Решетников.

Нынешние условия по корпоративным займам на внутреннем рынке, отметил он, остаются сложными. Закредитованность компаний из разных отраслей остается на высоком уровне. Оживить спрос в сложившихся реалиях может только удешевление кредитов, однако в скором времени надеяться на это не стоит. «Процентные ставки будут снижаться, но не так быстро, как нам хотелось бы», — заключил Решетников в ходе выступления на Биржевом форуме Мосбиржи.

Ранее глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина назвала наивностью ожидание низких ставок по кредитам. Дешевые займы возможны только в тех странах, где наблюдается низкая инфляция. Россия к таковым в настоящее время не относится, пояснила она. Высокая инфляция остается ключевой проблемой для бизнеса и населения, так как разгон цен в конечном счете неизбежно ведет к росту процентных ставок, резюмировала руководитель регулятора.

