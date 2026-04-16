20:04, 16 апреля 2026

Найден неожиданный способ удерживать вес без строгих диет

IJBNPA: Более ранний завтрак способствует поддержанию более низкой массы тела
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Elisa Schu / dpa / Globallookpress.com

Более ранний завтрак и длительный ночной перерыв в еде могут быть связаны с более низкой массой тела. К такому выводу пришли исследователи из Института глобального здравоохранения в Барселоне. Результаты опубликованы в журнале International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity (IJBNPA).

Ученые проанализировали данные более семи тысяч человек в возрасте от 40 до 65 лет и проследили изменения их веса в течение пяти лет. Оказалось, что у тех, кто ужинает раньше, завтракает в первой половине дня и не ест между этими приемами пищи, индекс массы тела в среднем ниже.

Авторы объясняют это работой циркадных ритмов — внутренних биологических часов организма. Питание в первой половине дня лучше совпадает с естественными процессами обмена веществ, что может способствовать более эффективному сжиганию калорий и контролю аппетита. Напротив, поздний завтрак и частые перекусы оказались связаны с более высоким индексом массы тела.

При этом исследователи отмечают, что пропуск завтрака не дает такого же эффекта: у людей, практикующих интервальное голодание за счет отказа от утреннего приема пищи, значимого снижения веса не наблюдалось. По их словам, важную роль играет не только состав рациона, но и время приема пищи, однако для подтверждения причинно-следственной связи необходимы дополнительные исследования.

Ранее ученые выяснили, что средиземноморская и MIND-диеты снижают риск болезни Альцгеймера.

