13:51, 16 апреля 2026

Найденный в России на обочине мужчина оказался беглым преступником

На Кубани полицейские спасли мужчину, который был в розыске за преступление
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Полиция Кубани

В Краснодарском крае полицейские в свой выходной день спасли лежащего со сломанной спиной на обочине мужчину, оказавшегося беглым преступником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Сотрудники ГИБДД Денис Озеров и Юлия Красногорская ехали по проселочной дороге, когда увидели пострадавшего рядом с квадроциклом. Они вызвали скорую и остались с ним до приезда медиков. У 51-летнего мужчины был поврежден позвоночник после падения с квадроцикла — он не справился с управлением.

Полицейские установили его личность и выяснили, что он находится в федеральном розыске за умышленное причинение легкого вреда здоровью человека. Мужчину передадут коллегам из Темрюка, которые объявили его в розыск.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области — Кузбассе со стрельбой задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске.

    Последние новости

    Песков прокомментировал обращение Бони к Путину

    После предсмертного видео военблогера обвинили в краже денег за уничтоженный Bradley

    Россиянин показал рынок молока в Индии и вызвал отвращение у пользователей сети

    Матч между «Локомотивом» и ЦСКА принес игроку более 10 миллионов рублей

    После уколов для похудения у женщины почернел язык

    В России назвали самый эффективный барражирующий боеприпас

    Важнейший импортер российского газа в Европе рекордно нарастил его закупки

    Пытавшийся спастись на российской трассе водитель грузовика оказался под колесами

    В Москве открыли новую станцию МЦД

    На Западе высмеяли предложение Зеленского защитить США от Ирана

    Все новости
