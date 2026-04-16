16:14, 16 апреля 2026

Названо условие для точности ударных «КУБов» войск России

«Калашников»: Высокую точность боеприпасов «КУБ» обеспечивают разведчики СКАТ
Эффективность управляемых барражирующих боеприпасов (УББ) семейства «КУБ», которые используют в войсках России, обеспечивает работа в связке с разведывательными дронами. Условие для точности «КУБа» назвал концерн «Калашников».

Производитель представит ударные аппараты «КУБ-2Э» и «КУБ-Э», а также систему с боеприпасами «РУС-ПЭ» на выставке Defense Services Asia (DSA) в Малайзии.

«Самой высокой точности УББ семейства "КУБ" достигают при боевой работе в сопряжении с БЛА СКАТ 350 М. Воздушный разведчик выявляет цель, определяет ее местоположение и осуществляет объективный контроль после нанесения удара», — говорится в сообщении.

«Калашников» добавил, что все дроны концерна работают под управлением уникального программного обеспечения, которое создает единое информационное пространство для выполнения различных задач.

В марте стало известно, что концерн завершил изготовление партии ударных аппаратов «КУБ-Э» для иностранного заказчика.

