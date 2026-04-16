Кнутов: Для прекращения поставок БПЛА ВСУ надо бить по морским контейнерам и ж/д

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что для прекращения масштабных поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из Европы на Украину надо наносить удары по морским контейнерам и железной дороге (ж/д).

«То есть задача — препятствовать доставке грузов», — назвал он способ прекратить поставки.

Аналитик отметил, что европейские предприятия производят не только дроны и комплектующие, но и компоненты крылатых ракет, в частности «Фламинго» и «Сапсан». Кнутов назвал их соучастниками преступлений, совершаемых Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Он обратил внимание, что европейцы какие-то детали производят сами, а какие-то — закупают у Китая. Он предложил обсудить эти поставки с Пекином.

Также собеседник издания призвал активнее охотиться на операторов беспилотников ВСУ, наносить удары по местам их подготовки. «В идеале было бы хорошо создать аппаратуру, которая бы позволяла пеленговать местонахождение специалистов, каналы, по которым идет управление», — пояснил эксперт.

Кроме того, по его мнению, России надо создать рубеж противовоздушной обороны от Баренцева до Черного морей.

