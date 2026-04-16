Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:09, 16 апреля 2026

Названы способы остановить масштабные поставки БПЛА из Европы на Украину

Кнутов: Для прекращения поставок БПЛА ВСУ надо бить по морским контейнерам и ж/д
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что для прекращения масштабных поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из Европы на Украину надо наносить удары по морским контейнерам и железной дороге (ж/д).

«То есть задача — препятствовать доставке грузов», — назвал он способ прекратить поставки.

Аналитик отметил, что европейские предприятия производят не только дроны и комплектующие, но и компоненты крылатых ракет, в частности «Фламинго» и «Сапсан». Кнутов назвал их соучастниками преступлений, совершаемых Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Он обратил внимание, что европейцы какие-то детали производят сами, а какие-то — закупают у Китая. Он предложил обсудить эти поставки с Пекином.

Также собеседник издания призвал активнее охотиться на операторов беспилотников ВСУ, наносить удары по местам их подготовки. «В идеале было бы хорошо создать аппаратуру, которая бы позволяла пеленговать местонахождение специалистов, каналы, по которым идет управление», — пояснил эксперт.

Кроме того, по его мнению, России надо создать рубеж противовоздушной обороны от Баренцева до Черного морей.

Ранее Кнутов оценил планы Запада создать военный блок с Украиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok