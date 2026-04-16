11:55, 16 апреля 2026

«Одноклассники» собрали погоду, новости и рекомендуемые видео в одном месте

Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

«Одноклассники» запустили новый раздел «Сегодня», где собрали полезную для пользователя информацию в одном месте, сообщила соцсеть «Ленте.ру».

«Сегодня» — это ежедневный дайджест, в котором пользователи в один клик получают подборку самой важной и полезной информации на день. Он учитывает местоположение и часовой пояс пользователей, формируя персонализированные подборки ключевых событий и материалов. В нем собраны ежедневно обновляемые прогноз погоды, новости, ТВ-трансляции, подборки контента и оригинальные шоу, созданные эксклюзивно в ОК.

Кроме того, в разделе можно посмотреть популярные обсуждения и ответы на актуальные вопросы. Появился специальный блок «Праздники», где пользователи видят дни рождения друзей и узнают, какие праздники отмечаются сегодня.

Также пользователям доступен лунный календарь, где можно узнать о благоприятных периодах для работы в саду и огороде и послушать рекомендации в аудиоформате.

Ранее соцсеть запустила афишу с мероприятиями для пользователей старшего возраста. В новом разделе пользователи ОК смогут найти информацию про занятия спортом, творческие встречи, обучение, экскурсии и другие активности, связанные с программами активного долголетия и центрами общения старшего поколения. Там же можно будет бесплатно записаться на выбранное мероприятие.

