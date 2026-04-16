Оглашено наказание за растрату на оборонном заводе России

Суд дал 14 лет экс-депутату ГД Гайсину за растрату ₽385 млн на заводе «Исеть»

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего гендиректора ОАО «Завод "Исеть"» Малика Гайсина за растрату 385 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Осужденный признан виновным в трех преступных эпизодах, связанных с выводом на протяжении нескольких лет денежных средств оборонного предприятия через подконтрольные фирмы по фиктивным договорам займа. Ущерб понесла Российская Федерация в лице конечного бенефициара — госкорпорации «Ростех».

Гайсина обязали выплатить штраф в размере двух миллиардов рублей. Своей вины он не признал.

Известно, что Гайсин был депутатом Госдумы (ГД) во второй половине 90-х годов, однако нарушил закон и продолжил управлять заводом после избрания в парламент. На этом основании Генпрокуратура потребовала изъять имущество завода электрических соединителей «Исеть» в пользу государства. Суды удовлетворили это требование, однако Верховный суд России отменил решения и отправил дело на пересмотр.

Предприятие занимается производством электрических и оптических соединителей для оборонно-промышленного комплекса.