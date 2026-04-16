12:40, 16 апреля 2026

Оправданный по делу о педофилии россиянин рассказал о коварстве бывшей жены

Оправданный по делу педофилии Голов: Экс-жена сфабриковала улики и оговорила
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Россиянин Денис Голов, оправданный Верховным судом по обвинению в педофилии, намерен подать заявление на бывшую супругу, которая его оговорила и сфабриковала против него улики, на основании чего он получил 12,5 года лишения свободы. Об этом мужчина заявил «Известиям».

По его словам, экс-жена ополчилась на него из-за отказа переписать на нее квартиру, оформленную на его мать. Коварный план мести женщине подсказал адвокат.

«Я говорю: «Ты что, снимала, что ли?» Она говорит: «Вот ты и попался!» Против меня возбудили уголовное дело, что я открыто демонстрирую своей дочери половые органы», — рассказал он.

Посадив бывшего мужа женщина поселилась в их общей квартире с новым избранником, сменила замки и установила систему видеонаблюдения. Но перед этим она испробовала другие способы избавиться от Дениса, пишет 78.ru. Она заявляла о похищении ребенка, когда Голов собирался ехать в Башкирию, через родственников вручила ему повестку в военкомат, хотя у него имеется инвалидность, освобождающая от военной службы.

Голов показал письма от пасынка, в которых подросток жалуется на жестокое обращение со стороны матери. Ребенок утверждает, что она пьет и избивает детей.

В марте сообщалось, что Верховный суд России полностью оправдал 40-летнего жителя Санкт-Петербурга, осужденного за педофилию.

    Последние новости

    «Нет тела — нет дела». Российский пилот и военблогер Воевода записал предсмертное видео, но в его суицид не верят

    Стало известно о возможном продлении перемирия США и Ирана

    Пугачева передумала съезжать с элитной виллы на Кипре

    Российский боец UFC оценил жизнь на родине фразой «а что там делать»

    Обновление Windows сломало все версии ОС

    Экс-госсекретарь США назвал единственный способ решить конфликт с Ираном

    Висящая на окне проститутка в стрингах попала на видео в российском регионе

    Зеленского наградили за борьбу

    В России задумались о росте госдолга сверх плана

    Украина выпустила по российским объектам умные авиабомбы

    Все новости
