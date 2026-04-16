Определились все полуфиналисты Лиги Европы

В полуфинале ЛЕ сыграют «Астон Вилла», «Ноттингем Форест», «Брага» и «Фрайбург»

Определились все полуфиналисты футбольной Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 1/2 финала турнира сыграют «Астон Вилла» с «Ноттингем Форест», а также «Брага» и «Фрайбург». Первые матчи полуфинальной стадии пройдут 30 апреля в Браге и Ноттингеме, ответные игры состоятся 7 мая во Фрайбурге и Бирнингеме.

Днем ранее стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов. «Арсенал» сыграет с «Атлетико», а Бавария — с ПСЖ.

Первые матчи в этих противостояниях пройдут 28 и 29 апреля. «Атлетико» примет у себя канониров, а ПСЖ и «Бавария» сыграют в Париже. Ответные поединки между этими командами состоятся 5 и 6 мая в Мюнхене и Лондоне, соответственно.