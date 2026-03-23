В полуфинале Лиги чемпионов «Арсенал» примет «Атлетико», а ПСЖ — «Баварию»

Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первые матчи в этих противостояниях пройдут 28 и 29 апреля. «Атлетико» примет у себя канониров, а ПСЖ и «Бавария» сыграют в Париже. Ответные поединки между этими командами состоятся 5 и 6 мая в Мюнхене и Лондоне, соответственно.

Ранее букмекеры предсказали, кто станет лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. По их мнению, больше всего мячей должен был забить форвард «Реала» Киллиан Мбаппе. В итоге на его счету оказалось 15 голов.

