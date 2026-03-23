Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
00:40, 16 апреля 2026Спорт

Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов

В полуфинале Лиги чемпионов «Арсенал» примет «Атлетико», а ПСЖ — «Баварию»
Владислав Уткин
Фото: Tony O Brien / Reuters

Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале Лиги чемпионов «Арсенал» сыграет с «Атлетико». В другой паре встретятся «Бавария» и ПСЖ.

Первые матчи в этих противостояниях пройдут 28 и 29 апреля. «Атлетико» примет у себя канониров, а ПСЖ и «Бавария» сыграют в Париже. Ответные поединки между этими командами состоятся 5 и 6 мая в Мюнхене и Лондоне, соответственно.

Ранее букмекеры предсказали, кто станет лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. По их мнению, больше всего мячей должен был забить форвард «Реала» Киллиан Мбаппе. В итоге на его счету оказалось 15 голов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok