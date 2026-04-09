Аналитики считают, что форвард «Реала» Мбаппе станет лучшим бомбардиром ЛЧ

Букмекеры назвали лучшего бомбардира Лиги чемпионов. Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают, что самым забивным игроком турнира станет форвард «Реала» Киллиан Мбаппе. К текущему моменту у нападающего мадридского клуба в активе 14 мячей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Харри Кейн из «Баварии», его ближайший преследователь, забил на три гола меньше.

Сделать ставку на то, что Мбаппе забьет больше всех в турнире, можно с коэффициентом 1,40. Вероятность того, что его лучшим бомбардиром станет Кейн, букмекеры оценивают с коэффициентом 3,60.

Ранее стало известно, что победа «Баварии» над «Реалом» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов принесла россиянину 1,2 миллиона рублей. Немецкий клуб выиграл со счетом 2:1, ответная игра пройдет 15 апреля в Мюнхене.