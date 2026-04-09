Победа «Баварии» над «Реалом» принесла россиянину 1,2 миллиона рублей

13:39, 9 апреля 2026Спорт

Россиянин выиграл 1,2 миллиона рублей, поставив на «Баварию» в Лиге чемпионов
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ana Beltran / Reuters

Клиент букмекерской которы поставил 500 тысяч на победу мюнхенской «Баварии» над мадридским «Реалом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов и выиграл. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Победа мюнхенцев котировалась коэффициентом 2,40. Сумма выигрыша россиянина составила 1,2 миллиона рублей.

8 апреля «Бавария» на выезде обыграла «Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Луис Диас и Харри Кейн. У хозяев мяч на счету Килиана Мбаппе.

Ответный матч пройдет 15 апреля в Мюнхене. В полуфинал выйдет лучшая команда по сумме двух встреч.

    Последние новости

    В Кремле раскрыли статус решения Путина по пасхальному перемирию. Зеленский говорил, что готов ко всему

    Назван рецепт спасения сбережений от колебания курса рубля

    Захарова припомнила США внешний долг в ответ на агрессию

    «Народный губернатор» ДНР высказался о причастности ополчения к падению Boeing

    Подростка арестовали за издевательства над маленьким аллигатором

    Россиянам предложили билеты на поезда из Москвы в Петербург от 1,9 тысячи рублей

    Конгресс США попытается связать Трампу руки

    В России подешевел iPhone 17e

    Названы внезапные последствия войны в Иране

    Савичева объяснила свой выбор появиться на публике в грязной одежде

    Все новости
