Победа «Баварии» над «Реалом» принесла россиянину 1,2 миллиона рублей

Россиянин выиграл 1,2 миллиона рублей, поставив на «Баварию» в Лиге чемпионов

Клиент букмекерской которы поставил 500 тысяч на победу мюнхенской «Баварии» над мадридским «Реалом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов и выиграл. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Победа мюнхенцев котировалась коэффициентом 2,40. Сумма выигрыша россиянина составила 1,2 миллиона рублей.

8 апреля «Бавария» на выезде обыграла «Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Луис Диас и Харри Кейн. У хозяев мяч на счету Килиана Мбаппе.

Ответный матч пройдет 15 апреля в Мюнхене. В полуфинал выйдет лучшая команда по сумме двух встреч.