18:03, 16 апреля 2026Силовые структуры

Опубликовано фото расстрелявшего полицейских в российском регионе

МВД опубликовало фото мужчины, стрелявшего в полицейских в Оренбургской области
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Полиция Оренбуржья»

Стрелявшим в полицейских в Оренбургской области стал 52-летний Сергей Басалаев, находившийся в розыске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Ведомство также опубликовало фото мужчины. Сообщается, что он передвигался на автомобиле «ГАЗон» с белой кабиной. Он может быть вооружен.

О стрельбе в поселке Аккермановка стало известно ранее 16 апреля. Сообщалось, что правоохранители выехали на задержание мужчины, находившегося в федеральном розыске, однако тот открыл по ним стрельбу. Злоумышленник скрылся, его разыскивают. Один полицейский получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. Еще трое ранены.

