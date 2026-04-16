Раскрыто число пострадавших при стрельбе по полицейским в российском регионе

В Оренбургской области во время стрельбы погиб полицейский, еще трое ранены

Полицейский из Оренбургской области получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, еще трое полицейских ранены, им оказывается медицинская помощь. По данным ТАСС, они находятся в стабильно тяжелом состоянии.

О стрельбе в поселке Аккермановка стало известно ранее 16 апреля. Сообщалось, что правоохранители выехали на задержание мужчины, находившегося в федеральном розыске, однако тот открыл по ним стрельбу. Злоумышленник скрылся, его разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пенсионер открыл стрельбу из винтовки около детского сада.