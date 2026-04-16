10:30, 16 апреля 2026

Малышева назвала улучшающий работу печени продукт

Врач Малышева заявила, что спаржа улучшает работу печени
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: barmalini / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-офтальмолог Михаил Коновалов, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали продукт, который улучшает работу печени. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева рассказала, что печень обезвреживает токсины, попадающие в организм. По ее словам, более эффективной работе этого органа способствует спаржа. Как объяснил Коновалов, в этом продукте содержится антиоксидант глутатион, который помогает печени перерабатывать вредные вещества и выводить их из организма.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин и врач-диетолог Олег Кривченков заявили, что для печени особенно полезен один напиток. По словам докторов, его регулярное употребление снижает риск развития рака этого органа.

Перед этим врач общей практики и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о вирусном заболевании печени, которое зачастую протекает бессимптомно. Он назвал анализ, который поможет человеку узнать, есть ли у него этот недуг или нет.

