Бывший СССР
16:20, 16 апреля 2026

Планы Запада против Путина обернулись провалом

Мендель: Попытки Запада добиться коллапса России провалились
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Планы лидеров стран Запада против президента России Владимира Путина провалились, и наиболее серьезный урон от их действий понесла Украина. Об этом заявила бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в социальной сети X.

«Если объединенный Запад не добился "коллапса" Путина более чем за четыре года, это означает, что сама эта идея провалилась, поскольку из-за этого Украина пережила огромные страдания, и их нельзя оправдать пустыми лозунгами», — написала она.

Бывший пресс-секретарь подчеркнула, что для Украины важен мир, и это единственная цель, к которой должен стремиться Запад.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский предложил США защитить страну от Ирана, но не может гарантировать безопасность Украине. «Пока диктатор Зеленский говорит Ближнему Востоку и США, что может защитить их от Ирана, посмотрите на Киев. Россия ночью ударила по объектам производства дронов и складам оружия. Не самая лучшая реклама для "героя по найму", не так ли?» — отметил он.

