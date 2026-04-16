Польша обещала не пускать Украину в ЕС в ускоренном порядке

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:15, 16 апреля 2026Мир

Глава МИД Сикорский: Польша не допустит ускоренного принятия Украины в ЕС
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Польша не допустит ускоренного принятия Украины в Евросоюз, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Об этом он рассказал в эфире радиостанции RMF FM.

«В Еврокомиссии появилась мысль ускоренного членства. Этого не будет», — пообещал дипломат.

По его словам, польская сторона настаивает, чтобы Киев выполнил все необходимые для членства в ЕС условия. «Украина должна выполнить все условия, так же, как их выполняли мы», — подчеркнул Сикорский.

Ранее депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что обещание властей Польши поддержать вступление Украины в ЕС не соответствует интересам страны и больше похоже на «какой-то цирк».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok