Польша обещала не пускать Украину в ЕС в ускоренном порядке

Глава МИД Сикорский: Польша не допустит ускоренного принятия Украины в ЕС

Польша не допустит ускоренного принятия Украины в Евросоюз, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Об этом он рассказал в эфире радиостанции RMF FM.

«В Еврокомиссии появилась мысль ускоренного членства. Этого не будет», — пообещал дипломат.

По его словам, польская сторона настаивает, чтобы Киев выполнил все необходимые для членства в ЕС условия. «Украина должна выполнить все условия, так же, как их выполняли мы», — подчеркнул Сикорский.

Ранее депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что обещание властей Польши поддержать вступление Украины в ЕС не соответствует интересам страны и больше похоже на «какой-то цирк».