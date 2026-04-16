11:03, 16 апреля 2026Силовые структуры

Причастный к планированию ракетно-бомбовых ударов по России мужчина попал на видео

ФСБ поймала жителя Запорожской области за сбор данных о местах дислокации ВС РФ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Причастный к планированию ракетно-бомбовых ударов по России 52-летний житель Запорожской области попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в ТАСС, со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На видео мужчина рассказал, что собирал данные о местах дислокации и передвижении личного состава и техники ВС РФ и передавал их украинским кураторам. Он утверждает, что не получал вознаграждение за эти сведения.

По данным правоохранителей, фигурант разместил данные в Telegram-канале, который украинские спецслужбы используют для сбора разведывательной информации и планирования ракетно-бомбовых ударов по России.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Мужчина взят под стражу.

Ранее сообщалось, что в Крыму ФСБ России задержала двоих готовивших теракт мужчин.

