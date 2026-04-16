Пытавшийся скрыть преступление россиянин расправился с женщиной

В Астраханской области установили мужчину, убившего охранницу 30 лет назад

В Астраханской области установили мужчину, расправившегося с охранницей 30 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по региону.

По данным следствия, 2 мая 1995 года мужчина со своим знакомым проник на территорию цеха судостроительной организации с целью хищения имущества, но был замечен женщиной-охранником. Опасаясь задержания, злоумышленник нанес ей несколько ударов руками, а затем ножом в область грудной клетки. Ранения, полученные пострадавшей, оказались несовместимы с жизнью.

Оперативно установить преступника не удалось, и уголовное дело было приостановлено. Сотрудники следственного комитета повторно изучили материалы дела и установили причастность к преступлению мужчины, который проживал в другом регионе. Заключения проведенных судебных экспертиз в совокупности с другими доказательствами помогли следователям восстановить картину произошедшего.

Обвиняемый доставлен в Астраханскую область, с ним проводятся необходимые следственные действия. Соучастник преступления ушел из жизни в 2010 году.

Ранее сообщалось, что браконьер пытался расправиться со свидетелями в российском регионе.