Пытавшийся спастись на российской трассе водитель грузовика оказался под колесами

На Кубани водитель фуры спасся, выпрыгнув на ходу, и попал под другой автомобиль

В Краснодарском крае попытка водителя грузовика спастись чуть не стоила ему жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Дорожный инцидент произошел 14 апреля на автодороге Джубга — Сочи. 35-летний мужчина управлял грузовым автомобилем, но перед поездкой он не убедился в его исправности. На спуске у большегруза отказали тормоза и водитель выпрыгнул из кабины во время движения. Неуправляемый грузовик съехал с дороги и врезался в гору. Его водитель остался на проезжей части.

45-летний водитель Kia не заметил лежащего на дороге мужчину и наехал на него. Водитель большегруза с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

