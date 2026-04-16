Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Пытавшийся спастись на российской трассе водитель грузовика оказался под колесами

Любовь Ширижик

Фото: Полиция Кубани

В Краснодарском крае попытка водителя грузовика спастись чуть не стоила ему жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Дорожный инцидент произошел 14 апреля на автодороге Джубга — Сочи. 35-летний мужчина управлял грузовым автомобилем, но перед поездкой он не убедился в его исправности. На спуске у большегруза отказали тормоза и водитель выпрыгнул из кабины во время движения. Неуправляемый грузовик съехал с дороги и врезался в гору. Его водитель остался на проезжей части.

45-летний водитель Kia не заметил лежащего на дороге мужчину и наехал на него. Водитель большегруза с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге жена вице-консула Израиля разбила две машины в ДТП.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok