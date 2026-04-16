Сбежавший после расстрела полицейских россиянин оказался знахарем

18:27, 16 апреля 2026

Расстрелявший полицейских в Оренбуржье оказался шившим одежду знахарем
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Расстрелявшим полицейских в Оренбуржье оказался 51-летний знахарь и травник. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, 51-летний Сергей Басалаев продавал снадобья собственного производства, а также реализовывал сшитую своими руками одежду. С 2004 по 2018 год он занимался ремонтом техники и одежды.

Издание Baza в своем Telegram-канале отмечает, что Басалаев реализовывал одежду под собственным брендом «Мороз».

О стрельбе в поселке Аккермановка стало известно ранее 16 апреля. Сообщалось, что правоохранители выехали на задержание мужчины, находившегося в федеральном розыске, однако тот открыл по ним стрельбу.

