Раскрыты подробности о расстрелявшем полицейских в российском регионе мужчине

Раскрыты подробности о расстрелявшем в Оренбуржье полицейских мужчине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
По данным правоохранителей, фигурант находился в федеральном розыске. Сотрудники ОП№3 МУ МВД России «Орское» выехали на его задержание в поселок Аккермановка. Увидев правоохранителей, он открыл огонь из огнестрельного оружия. В итоге, один из полицейских погиб, трое получили ранения. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
Злоумышленник скрылся. Его разыскивают.
О ЧП стало известно днем 16 апреля.
