17:00, 16 апреля 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности о расстрелявшем полицейских в российском регионе мужчине

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Раскрыты подробности о расстрелявшем в Оренбуржье полицейских мужчине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным правоохранителей, фигурант находился в федеральном розыске. Сотрудники ОП№3 МУ МВД России «Орское» выехали на его задержание в поселок Аккермановка. Увидев правоохранителей, он открыл огонь из огнестрельного оружия. В итоге, один из полицейских погиб, трое получили ранения. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Злоумышленник скрылся. Его разыскивают.

О ЧП стало известно днем 16 апреля.

Ранее сообщалось, что в Москве 77-летний мужчина открыл огонь из ружья по 53-летнему сыну.

