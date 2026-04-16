19:03, 16 апреля 2026Наука и техника

Разминирование Донбасса проведут при помощи ИИ

«Эмерком-Демайнинг» внедрит дроны с ИИ для разминирования Донбасса
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Компания гуманитарного разминирования «Эмерком-Демайнинг» планирует внедрить дроны с системой на основе искусственного интеллекта (ИИ) для работ по разминированию Донбасса. Об этом сообщил генеральный директор компании Богдан Пилипчук, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что новое решение на основе ИИ — это полностью отечественная разработка. Системой оснастят беспилотники, которые запустили в работу в этом полевом сезоне.

По словам гендиректора, внедрение новой разработки планируют завершить до конца года. Сейчас решение проходит испытания.

Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
В марте госкорпорация «Ростех» сообщила, что универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ) способна выполнять функции инженерных машин разграждения, машин разминирования и ремонтно-эвакуационной техники.

В феврале «Известия» писали, что российских курсантов военных инженерных вузов обучат минировать реки дронами.

