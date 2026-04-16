Разминирование Донбасса проведут при помощи ИИ

«Эмерком-Демайнинг» внедрит дроны с ИИ для разминирования Донбасса

Компания гуманитарного разминирования «Эмерком-Демайнинг» планирует внедрить дроны с системой на основе искусственного интеллекта (ИИ) для работ по разминированию Донбасса. Об этом сообщил генеральный директор компании Богдан Пилипчук, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что новое решение на основе ИИ — это полностью отечественная разработка. Системой оснастят беспилотники, которые запустили в работу в этом полевом сезоне.

По словам гендиректора, внедрение новой разработки планируют завершить до конца года. Сейчас решение проходит испытания.

