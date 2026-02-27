Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:55, 27 февраля 2026Наука и техника

Российских саперов обучат минировать реки дронами

«Известия»: Российских саперов обучат минировать реки дронами
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российских саперов — курсантов военных инженерных вузов — обучат минировать реки дронами. Об этом газете «Известия» сообщил знакомый с ситуацией источник.

По его словам, в рамках учебной подготовки курсанты изучат применение безэкипажных катеров (БЭК) для задач минирования и разминирования водоемов.

«Линия боевого соприкосновения проходит вдоль Днепра, Северского Донца и других водных преград. Там армейским инженерам приходится решать множество задач», — напомнил военный эксперт Василий Дандыкин.

По словам его коллеги Дмитрия Болтенкова, БЭКи особенно полезны при наведении мостовых сооружений.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

Ранее газета сообщила, что российские служебные собаки, работающие с саперами, получили бронежилеты, защищающие от осколков и пуль.

В январе Минобороны России рассказало, что наземную роботизированную платформу «Варан» задействовали не только в доставке продовольствия, но в минировании и разминировании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Между Афганистаном и Пакистаном начались боевые действия. Что известно на данный момент?

    Доллар по 75 уйдет в историю

    Огурцы по цене почти догнали креветки. Почему так происходит

    Российские «Вербы» в Иране признали бесполезными против США

    Чрезмерная худоба 47-летнего Дана Балана на последнем концерте напугала фанатов

    Турист под действием наркотиков протаранил на машине двери отеля в Европе и попал на видео

    Обновился рейтинг Путина среди россиян

    Россияне бросились рефинансировать ипотеку

    Зеленский сделал неожиданное признание об отцовстве

    Действия США в случае передачи Украине ядерного оружия Европы предрекли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok