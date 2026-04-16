Редкого белого воробья сняли на видео в Петербурге

В Петербурге сняли на видео редкого белого воробья-лейкиста

В Петербурге заметили редкого белого воробья. Причину его необычного окраса назвал биолог Павел Глазков в беседе с Telegram-каналом «ЗвероПятница».

На видео, снятом местным жителем, можно увидеть полностью белую птицу, которая перемещается по парку между деревьями и кустами. По словам специалиста, это не альбинос, а лейкист. Причина столь редкого окраса — генная мутация, которая может быть частичной и проявляться, например, в виде белых крыльев либо грудки. Биолог отметил, что в природе существует и пример обратной мутации — черный воробей-меланист. Он уточнил, что в стае к таким необычным птицам относятся как к равным и не ущемляют их.

Лейкисты, продолжил Глазков, в городе периодически появляются не только среди воробьев, но и среди ворон, зайцев, лисиц и лосей.

Ранее биолог Иван Башинский объяснил причину появления молодых бобров в центре Москвы.