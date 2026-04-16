16:16, 16 апреля 2026

Робот прогнал кабанов из европейской столицы, попал на видео и прославился

В Варшаве робот по имени Эдвард Вархоцки выгнал из города диких кабанов
Антонина Черташ
Человекоподобный робот по имени Эдвард Вархоцки спас столицу Польши, Варшаву, от нашествия диких кабанов. Об этом сообщает Associated Press.

В вирусном видео, набравшем несколько миллионов просмотров, андроид с рюкзаком за плечами бежит за группой кабанов, тесня их с парковки в сторону леса. Выгнав животных из города, Эдвард победно поднимает вверх руки. Позже от его имени было опубликовано видео в соцсети X (бывший Twitter). Робот сопроводил его комментарием: «Я направляю кабанов в лес».

Один из создателей робота Радослав Гжелячик рассказал, что его творение, которое умеет ходить и управляется пультом, уже стало местной знаменитостью: робот разгуливает по оживленным трассам, общается с жителями, появлялся на утреннем телевидении и даже посещал польский парламент. Недавно Эдвард Вархоцки даже заключил контракт с компанией Rolex и теперь щеголяет в бриллиантовых часах.

По словам Гжелячика, пожилые люди особенно рады видеть робота на улицах. «Они всегда в восторге от того, что дожили до времен, когда роботы ходят по улицам», — говорит робототехник. Всего было опубликовано около 150 видео с роботом, за 45 дней они набрали более 500 миллионов просмотров.

Ранее в Китае пожилая женщина пожаловалась полиции на донимавшего ее робота. 70-летняя женщина шла по улице, когда внезапно обнаружила прямо за спиной антропоморфную машину.

