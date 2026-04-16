Росгвардия уничтожила радиолокационную станцию ВСУ и показала это на видео

Телеграм-канал «Северный ветер»

Российские разведчики группировки войск «Север» вскрыли в селе Белошицкая Слобода в Черниговской области местоположение радиолокационной станции (РЛС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). После чего операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Росгвардии поразили вражескую цель. Роликом российские военные поделились в телеграм-канале «Северный Ветер».

Украинская РЛС была оснащена опорно-поворотным устройством. И даже несмотря на сравнительно небольшую по размеру цель, благодаря мастерству российских дроноводов станция в глубине украинской территории была уничтожена четким прицельным ударом.

До этого бойцы группировки войск «Центр» армии России опубликовали кадры успешной работы в районах Красноармейска, Димитрова, а также на территории Днепропетровской области.