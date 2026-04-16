Россиян научили правильно составлять резюме

Ventra: В хорошем резюме нужно исключить лишнее и емко описать сильные стороны

Чтобы составить хорошее резюме, нужно исключить лишнее и емко описать сильные стороны. Принципам правильного написания резюме научили россиян в HR-холдинга Ventra? материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам директора направления подбора персонала Александры Наумовой, сперва соискателю нужно понять, к какому результату стремиться, и насколько пожелания совпадают с ситуацией на рынке.

«Хорошее резюме подразумевает глубинный анализ своего опыта, аккуратное и детальное его отображение в документе и умение адаптировать экспертизу под каждую вакансию», — отметила эксперт.

Большая часть компаний сегодня ориентированы на прибыльность, поэтому в резюме важно указать, чем реально вы занимались и указать конкретные результаты. Свою экспертность нужно указать емко и не растягивать на несколько страниц. Подробно стоит описывать только последнее место работы, с цифрами и результатами, а семейное положение, хобби, интересы лучше опустить.

Также стоит аккуратно указывать причины ухода с работы — в резюме или сопроводительном письме можно написать: причина поиска работы — окончание проекта или поиск возможности на вырост. При этом стоит прикладывать нейтральную фотографию, которая не сгенерирована ИИ.

«Важно помнить: рекрутер в день обрабатывает сотни резюме и на одного кандидата у него зачастую 5-6 секунд. Он, как рентген, быстро смотрит резюме и принимает решение: звонить или отложить в сторону. Резюме — это живой инструмент, который необходимо адаптировать под каждую вакансию. Изучайте вакансию и требования, и при необходимости корректируете резюме, чтобы рекрутер с первого взгляда понял, что именно ваш опыт требуется ему сейчас», — добавила Наумова.

Наконец, стоит учитывать отбор резюме с помощью ИИ — с помощью него рекрутеры отсеивают соискателей по формальным признакам: опыт, возраст, образование. Не стоит скрывать эти пункты, нужно указать реальный возраст и учебные заведения, которые вы окончили.

Ранее экономист Александр Разуваев заявил об окончании золотого времени для программистов, пик востребованности этой категории работников в России прошел. Потребность российских работодателей в программистах в настоящее время нельзя назвать высокой, но высококвалифицированные программисты все еще представляют большую ценность для отечественных компаний, отметил экономист.