15:48, 16 апреля 2026

Россиян предупредили о приводящей к инвалидности или смерти опасной болезни в Японии

РИА Новости: Возможность заражения энцефалитом от комаров в Японии не исчезла
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Россиян предупредили о приводящей к инвалидности или смерти опасной болезни в Японии — возможность заражения энцефалитом от укусов комаров сохраняется. Об этом РИА Новости рассказал специалист отделения инфекционных заболеваний Осакского городского медицинского центра Ре Морита.

По его словам, в Японии крупные вспышки удалось сдержать благодаря вакцинации. «Активность комаров, переносящих вирус, подтверждается ежегодно, и нельзя сказать, что возможность заражения полностью исчезла», — отметил Морита.

Он пояснил, что насекомые заражаются от свиней, поэтому наиболее высокий риск заражения наблюдается в районах с развитым свиноводством, а также вблизи рисовых полей и в сельской местности, где размножаются комары. При этом частота заболевания энцефалитом среди туристов — менее одного случая на миллион.

Ранее туристка подхватила опасную для жизни инфекцию и впала в кому в Японии. Она заболела менингитом.

