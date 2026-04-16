15:42, 16 апреля 2026Экономика

Россиянам назвали самое удобное время для покупки дачного участка

Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Земельный эксперт и юрист Ольга Аракчеева назвала самое удобное время для покупки дачного участка. В беседе с газетой «Взгляд» она отметила, что весеннее время позволит оценить особенности территории и критически важные параметры, которые в другое время года могут быть скрыты.

«После обильных снегопадов и в период активного таяния становится наглядно понятно, как ведет себя участок при повышенной влажности. В том числе, можно увидеть, есть ли застой воды, подтапливается ли территория, насколько быстро уходит влага», — объяснила эксперт.

При этом в любое время года важно учитывать рельеф, тип грунта, уровень грунтовых вод и особенности окружающей территории. При грамотном подходе к проверке покупать участок можно в любое время года, добавила Аракчеева.

Ранее дачников предупредили о штрафах за борщевик. Если он разрастется на соседние участки, другие дачники могут обратиться в органы местного самоуправления и Россельхознадзор. Если сорняк своевременно не удалить, нарушитель должен будет выплатить штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей.

