Россиянам раскрыли секрет идеального кофе

07:10, 16 апреля 2026

Консультант Година назвал главным критерием идеального кофе аромат напитка
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Профессиональный консультант и дегустатор кофе из Италии Андрей Година рассказал, в чем заключается секрет идеальной чашки кофе. Ее слова приводит РИА Новости.

Гордина раскрыл секрет идеального кофе и назвала главным критерием аромат напитка. По его словам, вкус кофе зависит не только от сорта и прожарки, но и от качества воды.

«Кофе обязательно должен обладать приятным запахом, богатым ароматом. Иначе он рискует оказаться испорченным. В мире кофейных ароматов под испорченным понимается что угодно. Например, если запах затхлый, землистый, резиновый, лекарственный», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в дубайском кафе Julith Coffee появился кофе по цене 3600 дирхамов (80 тысяч рублей) за чашку. Его готовят из кофейных зерен Geisha линии Nido 7 — редкого сорта, выращенного на склонах неприступного вулкана Бару в западной Панаме.

