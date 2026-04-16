03:30, 16 апреля 2026

Россиянин описал пищевые привычки американцев словами «прямая дорога к ожирению»

Елизавета Гринберг (редактор)

Российский тревел-блогер Александр побывал в США и описал пищевые привычки американцев словами «прямая дорога к ожирению». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По его словам, многие из соотечественников, которые никогда не были в США, думают, что выбор продуктов там ограничивается бургерами и пиццей. Доказать им обратное очень трудно, подчеркнул россиянин. «Так почему же в стране, где доступны любые продукты, люди страдают лишним весом? Да потому что, к сожалению, большинство американцев с детства приучены к дешевой и нездоровой еде», — написал автор блога.

Александр отметил, что в США есть тренд на здоровое питание и занятия спортом, однако такой образ жизни ведет лишь малая часть от всего населения Америки. Он добавил, что в стране у любого работающего человека есть необходимость в автомобиле — пешеходных зон очень мало, а вредная пища и малоподвижный образ жизни в сочетании вызывают ожирение. «У американцев, к тому же, весьма извращенный вкус, они всегда хотят есть подслащенную еду. Будь то хлеб или ветчина, все продукты идут с добавлением сахара», — заключил он.

Ранее тревел-блогерша описала еду в США фразой «россияне вряд ли попробуют». Она объяснила, что порой даже не могла понять, из чего приготовлены блюда, которые американцы едят с самого детства.

