Россиянин потерял свое имущество из-за рэкета членов ОПГ

В Дагестане полиция задержала участников ОПГ за вымогательства

В Дагестане полиция задержала четверых членов организованной преступной группировки (ОПГ), которые с помощью вымогательства завладели продовольственным рынком в Хасавюрте. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 163 УК РФ («вымогательство»).

По версии правоохранителей, члены бандгруппы, угрожая 47-летнему жителю Хасавюрта насилием и физической расправой, вынудили его отказаться от права собственности на участок кадастровой стоимостью более трех миллионов рублей, на котором находится рынок. Злоумышленники присвоили участок себе.

Ранее в Карелии следователи возбудили уголовное дело в отношении 13 участников ОПГ, которые заработали миллионы на желающих поиграть в онлайн-казино россиянах.