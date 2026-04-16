Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:36, 16 апреля 2026

Россиянин потерял свое имущество из-за рэкета членов ОПГ

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Дагестане полиция задержала четверых членов организованной преступной группировки (ОПГ), которые с помощью вымогательства завладели продовольственным рынком в Хасавюрте. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 163 УК РФ («вымогательство»).

По версии правоохранителей, члены бандгруппы, угрожая 47-летнему жителю Хасавюрта насилием и физической расправой, вынудили его отказаться от права собственности на участок кадастровой стоимостью более трех миллионов рублей, на котором находится рынок. Злоумышленники присвоили участок себе.

Ранее в Карелии следователи возбудили уголовное дело в отношении 13 участников ОПГ, которые заработали миллионы на желающих поиграть в онлайн-казино россиянах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok