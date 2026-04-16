Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 16 апреля 2026

Россиянка объяснила отсутствие полных женщин в Японии словами «стыдно быть толстой»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Stanislav Kogiku / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша Елена объяснила отсутствие полных женщин в Японии словами «стыдно быть толстой». О феномене худобы в стране Азии она порассуждала в посте в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

«Звучит не очень приятно, но в Японии действительно стыдно быть полным, представляете? Причем стандарты полноты, как и красоты, там совсем другие — полным считается человек примерно с 46 размера одежды», — поделилась россиянка. По ее словам, за лишний вес в стране могут осуждать любого человека, вне зависимости от его возраста.

Она также подчеркнула, что в Японии существует культ именно худобы, не стройности. «Если ты полный — значит не можешь управлять собой. Как тогда ты будешь управлять людьми, проектами, компанией? Вот такая логика у японцев и японских корпораций», — пишет автор блога.

Елена отметила, что в стране почти не продаются вещи больших размеров. То же самое с обувью и ростом. Размер ноги больше 38-го и телосложение больше 46-го размера считается нетипичными. «Отдельно стоит сказать про так называемый baby face — культ детской внешности, который в Японии очень развит. Люди стремятся выглядеть моложе своего возраста, мягче, "невиннее", и это отражается буквально во всем: в стиле одежды, макияже, мимике, подаче себя», — заключила тревел-блогерша.

Ранее россиянин побывал в Японии и описал местных женщин словами «пьют так, что мне и не снилось». Алкоголь помогает им забыть о стрессе, заметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok