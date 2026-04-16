15:31, 16 апреля 2026

Россиянка раскрыла «лютый лайфхак» для экономии на путешествии в Японию

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Российская блогерша побывала в Японии и назвала «лютый лайфхак» для экономии на путешествии туда. Об этом она рассказала на своей странице @apolinga в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Туристка отметила, что совершенно случайно обнаружила способ поехать в популярную азиатскую страну дешевле и с большим комфортом. Ее лайфхак состоит в том, чтобы поселиться в городе Такацуки, который находится между Киото и Осакой. Комфортный номер в отеле Hotel Abest-Grande Takatsuki она сняла за 7 тысяч рублей в сутки, при этом оттуда девушка могла добраться на метро за 15 минут до Осаки или Киото.

«С двумя чемоданами неудобно переезжать — начала жить в Киото, потом в Осаке. Можно просто жить посередине», — резюмировала блогерша.

Ранее сообщалось, что поездки в Японию подорожают для россиян из-за повышения топливных сборов местных авиакомпаний с июня. Уточняется, что рост цен на горючее произошел после ударов США и Израиля по Ирану.

