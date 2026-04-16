16:49, 16 апреля 2026

Российские саперы применили роботизированные «газонокосилки»

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Российские саперы начали использовать роботизированные «газонокосилки», они применяют их в ходе работы в Донбассе. Об этом рассказал начальник работ отряда гуманитарного разминирования компании «Эмерком-Демайнинг» Александр, передает ТАСС.

Радиоуправляемые машины позволяют подготовить территории к очистке от взрывоопасных предметов. «Особенно это удобно по высокой траве, то есть нет необходимости заходить вручную либо триммером все это обрабатывать», — сказал собеседник агентства.

«Газонокосилки» собирают сотрудники отряда. Руководитель отметил, что на сборку одного робота уходит около трех дней. Сейчас в арсенале саперов пять таких машин. Максимальная дальность работы устройства — 500 метров.

В октябре 2025 года боец группировки российских войск «Север» рассказал, что бронированная машина разминирования БМР-3М «Вепрь» может выдержать несколько подрывов противотанковых мин ТМ-62.

