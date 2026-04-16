Российские войска нанесли удары по стратегическим объектам на Украине

ВС РФ нанесли удары по стратегическим объектам в нескольких областях Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по стратегическим объектам в нескольких областях Украины во время массированного ночного обстрела 16 апреля. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

«Прошедшей ночью дронами "Герань-2" и реактивными "Герань-3" были нанесены удары по стратегическим объектам в нескольких областях Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киеве под удар попал завод «Квазар», использующийся в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, атакованы были завод «Микрон» и контейнерный терминал порта в Одессе, цеха предприятия «Полисан» в Сумской области, подстанция Нежинская в Черниговской области, а также предприятие «Днепрорпесс» в Днепропетровске (украинское название — Днепр).

Ранее военкор Александр Коц назвал атаку одной из крупнейших комбинированных за последние недели. По его словам, приоритетом российских войск оказались удары по портам в Николаевской и Одесской областях.