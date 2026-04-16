Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:35, 16 апреля 2026

Российский патрон с краской помешает FPV-дронам

Иван Потапов
Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

Российские ученые создали патрон с краской против FPV-дронов. Об этом со ссылкой на соответствующие документы сообщает РИА Новости.

Патрон позволяет сформировать перед камерой FPV-дрона облако из непрозрачного красящего вещества. «Непрозрачное красящее вещество, двигаясь в направлении FPV-дрона, под действием пороховых газов дополнительного порохового заряда рассеивается во фронтальной плоскости», — говорится в документе.

Там отмечается, что при движении в облаке с краской на камере FPV-дрона оседают частицы, которые делают невозможным использование беспилотником видеоканала.

В марте военнослужащий войск противовоздушной обороны (ПВО) с позывным Морок сообщил ТАСС, что переносной антидроновый комплект «Елка» с искусственным интеллектом умеет распознавать невидимые глазу человека цели.

В феврале индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев заявил, что лазерные и электромагнитные системы могут стать средством ПВО против сотен тысяч дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok