Российский патрон с краской помешает FPV-дронам

РИА Новости: Российские ученые создали патрон с краской против FPV-дронов

Российские ученые создали патрон с краской против FPV-дронов. Об этом со ссылкой на соответствующие документы сообщает РИА Новости.

Патрон позволяет сформировать перед камерой FPV-дрона облако из непрозрачного красящего вещества. «Непрозрачное красящее вещество, двигаясь в направлении FPV-дрона, под действием пороховых газов дополнительного порохового заряда рассеивается во фронтальной плоскости», — говорится в документе.

Там отмечается, что при движении в облаке с краской на камере FPV-дрона оседают частицы, которые делают невозможным использование беспилотником видеоканала.

В марте военнослужащий войск противовоздушной обороны (ПВО) с позывным Морок сообщил ТАСС, что переносной антидроновый комплект «Елка» с искусственным интеллектом умеет распознавать невидимые глазу человека цели.

В феврале индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев заявил, что лазерные и электромагнитные системы могут стать средством ПВО против сотен тысяч дронов.