Наука и техника
11:36, 9 февраля 2026Наука и техника

В России назвали средство ПВО против сотен тысяч дронов

«Ростех»: Лазеры могут стать средством ПВО против сотен тысяч дронов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Лазерные и электромагнитные системы могут стать средством противовоздушной обороны (ПВО) против сотен тысяч дронов. Об этом со ссылкой на индустриального директора кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхана Оздоева сообщает ТАСС.

По его словам, точка зрения, согласно которой в войнах будущего решающую роль будут играть беспилотники, а бронетехника, включая танки, отойдет на второй план, имеет право на существование.

При этом руководитель обратил внимание на то, что создание средств противодействия беспилотникам «не стоит на месте». «Будут совершенствоваться системы ПВО, нарастать число дронов-перехватчиков, развиваться лазерные и электромагнитные системы противодействия. Это может свести на нет возможность эффективного применения противником беспилотников вообще. Будь у него их хоть сотни тысяч», — резюмировал Оздоев.

В январе официальный представитель конструкторского бюро «Гермес» рассказал, что в России создали наземную станцию управления для работы с неограниченным количеством дронов, которая позволит единовременно усыпить (погрузить в режим гибернации) целую армию беспилотников.

В том же месяце издание Forbes со ссылкой на компанию Auterion сообщило, что армия США может получить новое программное обеспечение, которое будет автономно управлять роем дронов-камикадзе.

