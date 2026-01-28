США получат рой умных дронов-камикадзе

Forbes: США получат программное обеспечение Nemyx для управления роем дронов

Армия США может получить новое программное обеспечение, которое будет автономно управлять роем дронов-камикадзе. Об этом пишет Forbes со ссылкой на компанию Auterion.

В публикации обратили внимание на ролик Пентагона, демонстрирующий одновременное поражение нескольких целей тремя умными FPV-дронами. В ходе демонстрации беспилотниками командовал один оператор. Он только отмечал цели, а беспилотники автоматически их поражали.

Камикадзе работали под управлением программного обеспечения (ПО) Nemyx. Гендиректор Auterion Лоренц Майер рассказал, что в США новое ПО могут развернуть уже в конце года. «Распределенный роевой механизм Nemyx работает как приложение на каждом из дронов. Они взаимодействуют друг с другом и организуются для атаки целей в порядке приоритета», — сказал Майер.

В полете дроны обмениваются информацией о местоположении целей и своими координатами. В случае потери одного беспилотника другой аппарат автоматически переключится на его цель. Система Nemyx получила защитный механизм, который позволяет моментально деактивировать весь рой в нештатной ситуации. В публикации подчеркнули, что с новым ПО оператор дрона выполняет задачи командира миссии, а не пилота.

В июле стало известно, что в Китае испытали малые дроны-бомбардировщики Black Bee, которые могут работать в составе роя. Каждый беспилотник несет по шесть бомб.